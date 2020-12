Este martes, horas antes de que se aprobara el proyecto, la legisladora oficialista anunció que su decisión "es un voto deconstruido". "La decisión de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones", argumentó.

La opositora Lucina Crexell, de la provincia de Neuquén, se había abstenido en el año 2018, luego de reclamar modificaciones a la iniciativa que finalmente fracasó. "No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes", señaló Crexell al hacer uso de la palabra en el recinto de sesiones.

El último senador que cambió de parecer fue el peronista salteño Sergio Leavy, quien en 2018 era diputado nacional y votó en contra. La semana pasada, mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández, al término de la cual anticipó que debía pensar nuevamente su decisión.

"En 2018 participé del debate, esta ley es totalmente diferente, me hubiera gustado un debate más profundo pero me di cuenta de que esto no se trata de mi, no es una situación de mi creencia, sino que es una situación que le compete a muchas mujeres", dijo.

En caso de no contar con esas voluntades, el proyecto podría haber fracasado o llegado a un empate que hubiera sido dirimido por la titular de la cámara, Cristina Fernández de Kirchner.