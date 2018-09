A Montecino no lo reconocieron y zafó de otra condena

Mientras que en la justicia provincial no le va muy bien, Pablo Montecino parece reconciliado con la esfera federal y la semana pasada tuvo la positiva noticia de una absolución en una causa de falsificación de documento público. La víctima de la venta de un auto con papeles truchos no lo reconoció y ante la ausencia de otras pruebas la fiscalía decidió no acusarlo.