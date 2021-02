policía A los tiros, delincuentes le robaron a tres jóvenes en El Manzanar

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche sobre calle Los Nogales, entre Maipú y Chacabuco.

Afortunadamente, el comisario remarcó que no hubo personas heridas, pero que, por el momento, no pueden ofrecer mayores detalles sobre lo sucedido para no entorpecer la investigación en curso.