“Tenemos una decisión tomada: vamos a ir a buscar el gobierno provincial” dijo Wisky, y evaluó que eso implica ponerle nombres a los candidatos.

“No es una cuestión de nombres, tenemos que trabajar para que Cambiemos sea gobierno en Río Negro”, planteó Wisky en diálogo con una radio local, donde admitió que existió una charla entre los tres líderes provinciales para fijar ese concepto.

“Esto es una cuestión grupal, después se definirán los nombres. Yo me siento preparado, igual que José Luis y Aníbal. Si al final de la carrera me dan las piernas, mejor. Si no voy a estar contento de haber sido parte del equipo que ganó el gobierno provincial”, relató.