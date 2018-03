Wisky cuestionó a los diputados rionegrinos que canjearon pasajes por dinero

Según Wisky, quien fue el único que no canjeó ni un centavo de los pasajes, dijo que los viajes están puestos a disposición por una cuestión de federalismo, para que no existan diferencias entre los que viven en Buenos Aires y los del interior.

"Yo entregué muchos de mis pasajes a chicos que debían viajar a encuentros, entrevistas y visitas médicas. También utilicé muchos, porque hay semanas que vuelvo tres veces a Río Negro. Pero no canjeé ninguno, porque creo que el espíritu de ese derecho es achicar territorios. No se deben canjear por dinero", expresó Wisky en diálogo con LM Cipolletti.

El diputado apuntó contra quienes cobraron abultadas sumas, y dijo que a futuro eso debería cambiar. "No puede ser que lo cobren. Si no se usan, se devuelven, Pero eso de cobrar y llevarse el dinero, no está bien. Eso no es federalismo", cuestionó.

Wisky indicó que el Estado entrega 10 tramos aéreos por mes a cada diputado, que pueden usarlos o donarlos a otras personas. También, mediante un pedido exclusivo, los funcionarios pueden canjearlos por dinero.

La semana pasada se conoció cuánto cobraron los rionegrinos en la Cámara Baja, y los kirchneristas Doñate y Bardeggia encabezaban la lista con $216 mil y $200 mil pesos durante el 2017.

