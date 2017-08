La idea del gobierno nacional es que la quinta planta esté en la costa atlántica rionegrina. Primero avanzará -desde comienzos del año próximo- en la construcción de la cuarta en la provincia de Buenos Aires.

“Para mí, la construcción de una usina nuclear para producir electricidad es una gran oportunidad porque genera miles de puestos de trabajo”, reiteró el gobernador ayer, en FM La Súper. Aunque luego analizó: “Si la gente no la quiere, no la quiere. No se puede ir en contra del pueblo”, evaluó. Y prometió reabrir el debate.

En Viedma, donde hubo marchas multitudinarias contra la central, la candidata que más se opuso al proyecto, Magdalena Odarda, fue segunda en las PASO y el oficialismo, cuarto.