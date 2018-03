Weretilneck pasó por el congreso de adicciones

“Hasta que no entendamos que el problema de las adicciones o de las drogas no es un problema sencillo, que no se soluciona con la opción policial ni judicial, sino que es un problema social y por lo tanto incumbe al conjunto de la sociedad, no vamos a encontrar una solución”, aseguró el mandatario.

Weretilneck destacó la mayor dificultad que se asume desde el Gobierno provincial a la hora de enfrentar la problemática: “A pesar de la decisión política, a pesar de la intención, no logramos que cada uno de los organismos logre incorporar su parte en el problema”.

Desde el Ejecutivo indicaron que “el objetivo del congreso es analizar la situación de las adicciones en la región, poner en discusión el impacto del consumo de drogas en el organismo y desarrollar herramientas para intervenir desde los equipos de salud, desde todas las especialidades médicas con un abordaje interdisciplinario”.

El director de Desarrollo Territorial del Sedronar, Juan Carlos Mansilla, destacó la importancia de lograr instancias de articulación entre distintos niveles del Estado para coordinar actividades de prevención. Mientras que el decano de la UNCo, Gustavo Crisafulli, abogó por una mayor asociación entre la cátedra y los niveles de decisión política.