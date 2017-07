"Voy con muchas ganas de jugar en Cipolletti"

El atacante llegó al Aurinegro en el 2016, desde Guaraní Antonio Franco que había descendido del Nacional B. En el último año y medio, enfrentó a Cipo unas diez veces.

“En Madryn pude hacer una buena temporada, aunque por ahí no llegamos a los objetivos que nos habíamos puesto”, analizó el delantero, quien ya dio vuelta la página: “Ahora voy a un club grande de la Patagonia, con muchas aspiraciones de pelear cosas importantes y que ya lo viene haciendo muy bien. Espero sumar lo mío para el equipo”.

El primer refuerzo fue el ex delantero de Pacífico, Jesús Molina, y luego arregló el defensor Federico Velásquez, para reemplazar a Marcos Lamolla. El central fue compañero del goleador en Madryn. “Sabía que había arreglado, es un gran defensor. Ojalá podamos ayudar a Cipolletti”, manifestó el ex Patronato.

En el Albinegro hubo dos bajas en la delantera: Lucas Farías –ya arregló con Desamparados de San Juan– y Daniel Opazo –en Newell’s-. Y el club salió al mercado de pases en busca de goleadores. “Tuve la chance de hablar con el ayudante de campo de Homann, (Germán) Alecha. Él fue el que me llamó y me comentó sus ganas de tenerme en el plantel. Yo le comenté mi situación, tenía otras ofertas, pero el Federal A era lo que más me convencía. Voy a ir a un equipo formado, que pelea cosas importantes”, subrayó.

Piñero da Silva está al tanto de los movimientos de pases que se han dado en el Albinegro y destacó que el club haya podido mantener la base. “Es muy buena noticia. Yo siempre escucho cómo está el equipo, con qué jugadores cuenta y la verdad es que son jugadores importantes, que tuvieron un buen rendimiento y es fundamental que se queden. Nos va a venir muy bien, yo voy a tratar de acoplarme a un plantel formado”, sostuvo.

Y también siguió con atención los playoffs que protagonizó Cipo. “He visto varios partidos de Cipolletti, como en las fases finales que ha jugado. Es un equipo que fue sumando bastante volumen de juego y que jugó bien en distintas canchas. Lo mío va a ser tratar de aportarle mi experiencia en la ofensiva y además, un delantero siempre tiene que hacer goles, ojalá que pueda cumplir con esa cuota”, se ilusionó Piñero da Silva.

Siete jugadores ya arreglaron su continuidad en el Capataz, mientras que tres pegaron el portazo.

3 refuerzos abrochó Cipo. Piñero da Silva se sumó a Velásquez y Molina.

El Monito firma con Newell’s

Anoche arribó la comitiva albinegra a Rosario, para concretar la transacción del delantero Daniel Opazo a Newell’s.

Viajaron el vicepresidente segundo, Horacio Pierucci, el secretario Pedro Gutiérrez y el asesor legar, Edgardo Albrieu.

La Lepra comprará a 75 mil dólares el 75 por ciento del pase del atacante, con un contrato por 4 años y con una cláusula sí juega por lo menos 10 partidos.