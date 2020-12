Volvió Mirtha a la televisión después de nueve meses

"¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”, contó la diva. "Esta pandemia nos ha hecho daño a los mayores y a los más chicos. Hemos sido los más sufridos”, aseguró.

https://twitter.com/mirthalegrand/status/1340468769299283969 “Goldy era todo para mí y no pude despedirla”, dijo Mirtha Legrand en #MesazaEnCasaa a su regreso en #MesazaEnCasa. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) December 20, 2020

Una vez finalizado el programa, Mirtha se quedó unos minutos más en su mesa y, respetando la distancia social, respondió algunas preguntas ante los periodistas. Al ser consultada si tiene intenciones de vacunarse, Mirtha respondió: “Si nos dan la seguridad que no hace daño. Soy una mujer en grupo de riesgo, tengo mucho más de 60 años. Entonces, alguien me tiene que asegurar que no me va a hacer daño. Yo prefería la Pfizer”.