Volvió la calma a Fernández Oro

Herrera aclaró que “la Fiscalía se compromete a generar un espacio de diálogo entre las partes, sin embargo esto no garantiza una solución integral a su conflicto”.

Primero se había hecho presente en el lugar el fiscal Oscar Cid, quien les ordenó que se fueran del lugar o utilizarían la fuerza pública para hacerlo. Pero no convenció a las diez familias que se encontraban allí, por lo que mantuvieron la toma en reclamo de un lote por el que dicen llevar pagando tres años y que nadie les entrega.

Lo que sí se concretó en ese momento fue el vallado del predio, para evitar que se ingresaran materiales para levantar algún tipo de vivienda.

La amenaza de un desalojo violento finalmente no se concretó, mientras que por la noche llegó al lugar el fiscal jefe Herrera, quien mantuvo una larga charla con los vecinos orenses, se interiorizó en los reclamos y escuchó las diferentes posturas de los manifestantes.

El representante del Ministerio Público Fiscal les informó que más allá de que no se iba a analizar el problema de fondo y que no estaba en manos de él brindar una solución en el caso, el grupo estaba incurriendo en el delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal de la Nación. En este sentido, recordó que durante ese mediodía, Cid ya les había advertido de esta situación y adelantado que en caso de no deponer su actitud se solicitaría el desalojo del predio.

El acuerdo

Pero Herrera les prometió que en caso de levantar la protesta suspendería la investigación ya en marcha, siempre y cuando no vuelvan a cometer acciones similares en el futuro.

Finalmente, los manifestantes decidieron irse por su propia voluntad y de manera pacífica, con el compromiso de no incurrir en otra modalidad de protesta que constituya un delito penal.

La intervención del fiscal Herrera

Toma del predio

Instancia de diálogo

