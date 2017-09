El hecho ocurrió hoy a las 13.30 cuando su padre circulaba en auto por la calle Jorge Newbery de Cipolletti con el dinero de la recaudación del día de ayer, que iba a depositar en el banco. De manera sorpresiva, y sin poder reaccionar, dos motochorros lo interceptaron y amenazaron con un arma de fuego para que les entregara la plata.

"Mi papá estaba con el vidrio entreabierto y les dio la bolsa, esta vez no se resistió. Los intentó seguir con el auto pero por los nervios y la tensión se le paró y no pudo encontrarlos. Él me dice que no eran los mimos que robaron el lunes, porque los anteriores eran hombres más grandes, y estos eran pibes", relató entre lágrimas Nicole en diálogo con LM Cipolletti.

A su vez, la joven de 24 años confesó que, para ella, los delincuentes los venían siguiendo hace tiempo y habían estudiado sus movimientos. "Nos sentimos horrible porque fue una inversión, lo perdimos todo, quizá fuimos muy inocentes al meternos en un lugar donde no se puede trabajar, y menos con plata", agregó.

Con una pérdida de 87 mil pesos y el corazón roto, la familia se vio obligada a cerrar el kiosco que tenían hace tan sólo cuatro meses, un proyecto familiar que terminó destruido por la inseguridad.

Con la voz quebrada y desconsuelo, Nicole concluyó: "Mi papá está triste y yo, muy nerviosa. Por el momento no vamos a hacer más nada, no quiero saber más nada con plata ni con esta mafia. Vamos a esperar que esta herida sane".

