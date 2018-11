Volvieron a pedir que abusadores vayan a la cárcel

Una vez más, ayer por la mañana, hubo una movilización al Poder Judicial para reclamar que los abusadores vayan presos y que no se tengan contemplaciones. Uno de los últimos fallos, que recayó sobre el hombre conocido como el Sodero con una pena de 10 años, no agradó en absoluto a aquellos que esperaban una sentencia ejemplar. El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y la parte querellante habían requerido para el condenado una pena que llegaba a los 18 años, mientras que un defensor particular se había limitado a pedir el mínimo contemplado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.