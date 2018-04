Violó la prohibición de acercamiento y golpeó a su ex

Hace más de siete años que su ex pareja la golpea y ella lo denuncia, pero no hay orden judicial que logre, por ahora, frenar su conducta agresiva. Una y otra vez, el agresor ha quebrantado la prohibición de contacto y acercamiento hacia la víctima para insultarla, amenazarla y golpearla. Alguna vez ella quiso seguir un tratamiento psicológico, pero no fue tan fácil sustraerse de la espiral de violencia en la que se encuentra inmersa, más aún cuando no tiene ingresos propios y cuida de los hijos que tienen en común, de 9, 5 y 3 años.