Este fin de semana ocurrió un violento robo a una joven ciclista en el barrio Costa Sur. Un taxista vio todo y quiso atrapar a los motochorros, pero no lo logró. Al observar la escena, el chofer apuró la marcha y los chocó por detrás. Los delincuentes abandonaron la moto y escaparon a pie por las chacras. Si bien la Policía no pudo detenerlos, sí lograron recuperar la bici de la víctima.

“El conductor les hizo perder el equilibrio y se marchó”, indicó Adriana Fabi, jefa de la Regional Quinta de la Policía de Río Negro.

La uniformada dijo que dos hombres que transitaban en una Motomel Blitz abordaron a una mujer de alrededor de 36 años, la amenazaron con un cuchillo y le robaron la bicicleta y la mochila, en la que llevaba documentación y objetos personales.

Un taxista los chocó de atrás y tuvieron que abandonar la moto y la bicicleta robada, pero lograron escapar a pie por la zona de chacras

El rápido accionar del taxista evitó que el hecho pasara a mayores, aunque los ladrones se fugaron a pie y se internaron en una zona de chacras. De todas maneras, la Policía destacó que gracias a la intervención del tachero lograron recuperar la bicicleta de la víctima.

“El rodado no tenía dominio colocado y tendría pedido de secuestro en la Comisaría 2 de Neuquén. El personal policial a cargo informó que realizaron fotografías de la moto y que, además, llevaron a cabo tareas de rastrillaje para dar con los sospechosos. La damnificada recuperó la bici pero no su mochila. No hubo lesionados ni detenidos”, informó la jefa de la Regional Quinta.