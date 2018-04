Violento enfrentamiento entre un policía y vecinos

Vanesa (26), una joven que presenció la situación, contó a LM Cipolletti que todo comenzó el viernes a la noche, en el cruce de Villa Regina y Pastor Bowdler donde se juntó un grupo de familiares y amigos para comenzar a disfrutar del fin de semana largo.

“Estuvimos hasta tarde y, bueno, pusimos música. Alrededor de las 5 de la mañana viene este hombre -que se mudó hace menos de un mes en frente nuestro- y nos dijo de muy mala manera que bajemos el volumen porque si no nos iba a hacer cagar a todos. Mi mamá le dijo que se calmara, que no era para tanto, e intentó hacerlo entrar en razón. Él agarró un fierro y llamó a gritos al hijo para que lo ayudara. Golpeó a todas las personas que se le cruzaron”, expresó la joven.

Todo ocurrió en presencia de nenes de entre 5 y 8 años. El hecho quedó registrado por un teléfono celular. Vanesa dijo que fueron a la comisaría a exponer la situación y les dijeron “que era un policía retirado, pero nos pareció raro porque todos los días llega con el uniforme puesto y nos amenazó con el arma reglamentaria”.

Pero la situación se complicó más aún después. La vecina contó que el domingo a la noche se sentaron “en la vereda con las reposeras para charlar, estábamos con los nenes, estaba todo tranquilo. En un momento vimos que el hijo de este hombre llegó en el auto y se quedó sentado en el paredón mirándonos. En un segundo salió él con su arma y comenzó a apuntarnos a todos, incluso a los más pequeños. Fue un momento horrible”, detalló.

Afortunadamente, un móvil policial que recorría el sector se detuvo para detener el ataque. “Sólo le quitaron el arma pero no se lo llevaron detenido, como tendrían que haber hecho con cualquier otra persona”. Además, aseguraron que en la Comisaría 45 no les quisieron tomar la denuncia.

“Golpearon a mi hijo y lo fui a salvar”

El policía de la Unidad 32 acusado de amenazas a vecinos aseguró que no portaba el arma porque está con “adecuación de tareas” y que lo único que tenía para defenderse era un palo y gas pimienta.

Remarcó que a su hijo (19) le dieron un golpe con un fierro en la cabeza y que él lo salvó. “Estaban desde las 21 con la música. Eran las 5:20 y me crucé para pedirles si podían bajar el volumen porque al día siguiente tenía que trabajar. Me increparon, uno de ellos me pegó por la espalda y cuando intenté entrar a mi casa me quisieron agarrar entre dos o tres. Mi hijo se despertó para ver qué pasaba y le dieron con un fierro, tuvieron que darle cuatro puntos para cerrar la herida”, explicó Luca.

Además, explicó: “Yo no tengo arma porque estoy con adecuación de tareas. No puedo hacer adicionales y por eso tengo que salir a hacer otros trabajos, si no, no puedo subsistir”.

“Mi hijo estaba fumando afuera y de la nada apareció un muchacho en una moto con un revólver calibre 38. Le dijo que llamara a su papito que iban a arreglar las cosas, después lo empezaron a amenazar y yo agarré lo único que tenía para defenderme, un palo”, sostuvo.

También denunció que “una puntera política llegó con sus matones” y amenazó con quemarle la casa.