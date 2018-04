Violento asalto en la calle quedó grabado en Neuquén

El violento asalto se produjo el sábado, después de las 20, sobre calle Independencia al 1300. “Salí de trabajar y volví por esa calle porque es muy raro que esté vacía, más ahora que los días están lindos. Mientras sacaba las llaves, apareció el pibe y me dijo ‘dame el teléfono’”, confió Magda Cardozo luego de ser asaltada.

En cuestión de segundos, el joven forcejeó con ella y la golpeó en la zona abdominal para sacarle el celular y la cartera.

“Yo le gritaba ‘no tengo nada’ y me decía que le diera todas mis cosas”, contó la vecina, quien en estado de shock lo corrió una cuadra: “Cuando llegó a la esquina, se metió la mano en el bolsillo y pensé ‘ahora saca un cuchillo’. Me asusté, me tiré al piso y empecé a llorar”.

Todo quedó grabado en la cámara de seguridad que instaló su papá luego de que ladrones le entraran a robar a su vecina. “Ella también puso cámaras y hasta tiene un botón antipánico, que lo usó cuando me escuchó gritar”, relató.

Magda aseguró que a pesar de que hay presencia policial en el barrio, los robos son recurrentes. Incluso, destacó que en menos de un mes su familia fue visitada por los delincuentes cuatro veces: en dos oportunidades se llevaron la batería de una camioneta Fiorino, en otra le sacaron mercadería al camión con el que trabaja su papá, y ahora la atacaron a ella.

Además, a fines de marzo, otra vecina de Villa Farrel relató en diálogo con LU5 que alertó a la Policía al ver a tres delincuentes mientras robaban en dos casas cercanas.

“Eran las 10:15, yo regresaba a mi casa y vi a uno en la terraza de mi vecino. Me fui a la esquina para llamar a la comisaría y no me di cuenta de que adentro de la casa había dos más, que me escucharon”, relató Karen. Rápidamente, los efectivos de la Primera llegaron al lugar y detuvieron a uno de los tres delincuentes.

Fuentes consultadas confiaron que para los ladrones no hay horarios ni zonas fijas, lo que dificulta las tareas de prevención, especialmente cuando se trata de arrebatos o asaltos en la vía pública.

Como medida de seguridad, algunos vecinos optaron por instalar cámaras que dan a la vereda.

Quedó registrada en la cámara de su casa. Ella fue interceptada por el ladrón antes de arribar y, al resistirse, recibió golpes en el abdomen, la cintura y los brazos.

