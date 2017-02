Vilce: "El parate me sirvió para ponerme a la par"

“Estamos como los presos, tachando los días para que empiece el campeonato”, bromea Eduardo Vilce, el volante de Cipolletti que desde la revancha frente a Deportivo Roca aparece en el once titular albinegro. El tiempo le vino bien al santafesino, después cerrar un 2016 con poco ruedo e iniciar la pretemporada en desfasaje con el resto del plantel.

“El parate me sirvió muchísimo para ponerme a la par de mis compañeros. Había arrancado a jugar de titular (contra Pacífico), pero el Ruso (Henry Homann) vio que no estaba bien, yo le dije que tenía razón, no me sentía bien, no me sentía fino y se tomó la decisión de salir. Hoy por hoy, poder estar entre los once es importante, pero yo sé que tengo que seguir trabajando”, contó Vilce.

Ayer, Cipo cerró la semana haciendo fútbol con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Marcos Lamolla, Gastón Pinto; Maxi Carrasco, Fabio Giménez, Vilce; Lucas Farías, Juan Pablo Pereyra y Germán Weiner. Respecto del equipo que venía jugando, Lucas Mellado salió del once inicial.

Homann prueba variantes en el mediocampo, Vilce es un volante con características ofensivas y el técnico quiere que aporte volumen de juego. “Me pide siempre que trate de tener una salida clara, ahora estoy compartiendo el mediocampo con Coquito Giménez, con quien somos de diferentes características, buscamos claridad con pases hacia adelante, no tanto para los costados. De a poco lo estamos encontrando”, explicó el volante.

Que progresivamente la situación de AFA empiece a enderezarse, que la fecha del reinicio –el 10 de marzo, dentro de 19 días– esté confirmada, es una inyección anímica para los jugadores. “El fútbol se extraña muchísimo, tanto jugarlo como verlo. No es lo mismo un amistoso de verano que el domingo que competís por los tres puntos”, dijo Vilce, y reconoció que con la incertidumbre “te desenchufás un poco, al no tener una fecha clara de cuándo va a arrancar el campeonato, es como que te relajás. No estás con la mentalidad de una semana previa a la competencia. Te distraés un poco más, los entrenamientos algunas veces se hacen tediosos”.

“Hay mayor tranquilidad de saber que está casi todo acordado para que arranque el torneo. Todos tenemos la ansiedad para que vuelva, para jugar al fútbol, de hacer lo que nosotros hacemos”, aseguró el mediocampista, de 31 años.

Para Cipo se viene una seguidilla de amistosos que harán la espera más amena. “Son partidos que nos sirven grupalmente y personalmente para saber para qué estamos, cómo estamos. Más allá de que son partidos de preparación, hay que tomarlos con la seriedad que se merecen, hay que saber que tenemos que ganar todo lo que tengamos de acá en adelante”, concluyó Vilce.

Día libre antes de los partidos amistosos

El plantel albinegro cerró la semana, ayer por la mañana, con una práctica formal de fútbol. Hoy tendrá descanso y mañana volverá a las prácticas, desde las 9 en La Visera de Cemento, pensando en el amistoso del miércoles a las 21:30 frente a Belgrano de Santa Rosa (jugará la Reválida).

La serie amistosa contra los pampeanos será ida -Cipo de local- y vuelta. Una semana después, el Albinegro visitará al conjunto capitalino, pero antes, el domingo, se espera la visita de la CAI de Comodoro Rivadavia.

El Albinegro sacó pecho y goleó 6 a 2 al club Patagonia

Cipolletti se recuperó de la goleada frente a Independiente de Neuquén y en el duelo por el tercer puesto de la Copa La Visera, derrotó 6 a 2 a Patagonia.

El equipo local del Albinegro disputó un cuadrangular interprovincial en el reducto de O’Higgins frente a Deportivo Roca, por el lado de la Liga Deportiva Confluencia, y Patagonia y el Rojo, de la Liga de Fútbol de Neuquén.

Se trató de un torneo amistoso con el objetivo de buscar ritmo futbolístico, de cara al inicio en los torneos Apertura de ambas ligas.

El viernes, Cipo cayó 3 a 0 ante Independiente y quedó fuera de la final del cuadrangular, mientras que el Naranja venció 2 a 0 a Patagonia.

Ayer, con amor propio, el combinado que dirige Bruno Gorer goleó 6 a 2 a los neuquinos -dirigidos por el ex DT del Federal A, Gustavo Coronel-, con tres goles de Ignacio Tellería, Emmanuel Morales, Julio Sánchez y Mauro San Martín, mientras que para Patagonia convirtieron Sebastián Riquelme y Pablo Laino -de penal-, según informó Cipolletti TV.

Al cierre de esta edición, Deportivo Roca e Independiente disputaban la final de la Copa La Visera.

Contó que no le pagaban el sueldo y lo despidieron

Cuando en AFA parece haber mayor consenso, el reinicio del torneo Federal A tiene fecha y desde el Consejo anunciaron el pago de las deudas con las instituciones, un respiro para los clubes, en Libertad de Sunchales despidieron al director técnico, Danilo Tosello, por declarar a la prensa que le debían varios meses de sueldo.

“Es delicada la situación, la están pasando muchos clubes y nos tocó de cerca a nosotros”, expresó Tosello en Interior futbolero. Y detalló: “Tenemos los sueldos atrasados, hay dificultades que hacen que tengas que encontrar la manera de motivar a los jugadores todos los días”, amplió el ex técnico.

El club había cancelado parte de la deuda con los jugadores días antes, pero no con el cuerpo técnico. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y queremos cobrar”, dijo el DT. La dirigencia no se bancó la queja pública y lo despidió.