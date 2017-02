Viernes sin suerte: Jáuregui apuesta a la clasificación

Por problemas de transmisión, el cipoleño Mariano Jáuregui no pudo aprovechar los entrenamientos no oficiales en el arranque del campeonato del TC Mouras en Mar de Ajó. Emanuel Pérez Bravo, el invitado del piloto del equipo AA Racing, tuvo dos salidas a pista, pero el Chevrolet 24 no logró ser competitivo. Hoy clasifican.

“Tuvimos problemas de transmisión. Giramos muy poco los dos. A trabajar para resolver todo mañana (por hoy)”, expresó Jáuregui, desde Mar de Ajó.

El rionegrino no llegó a plasmar su registro en las planillas, mientras que Pérez Bravo giró en el primer ensayo, terminó 22º, y en el último, en el que se ubicó 21º.

Para Jáuregui, esta temporada significa su retorno a la categoría. El año pasado tuvo que dar un paso al costado tras la décima fecha, por cuestiones presupuestarias. En este 2017, cambió de equipo, de marca -volvió a la Chevy- y volvió a ilusionarse con tener un buen año. Hoy intentará, si el auto acompaña, codearse con los de adelante.

Chevrolet adelante

El primero y último entrenamiento de los titulares fueron para Diego Ciantini (Chevrolet) y el segundo se lo quedó Juan José Suárez (Ford). Entre los invitados, Josito Di Palma (Dodge) arrancó bien, Juan José Ebarlin (Chevrolet) tomó la posta en el siguiente y en el tercero el mejor registro fue de Leonel Sotro (Ford).

Entre los pilotos regionales, el neuquino debutante en la categoría, Lautaro de la Iglesia (Ford), arrancó entre los seis mejores, pero en la segunda y tercera salida cayó al puesto 25º y 18º. Mientras que su invitado, el uruguayo Mauricio Lambiris, empezó con un décimo lugar, no registró tiempos en el segundo ensayo y fue quinto en el último.

Sami Mendaña, otro de los neuquinos que correrá esta temporada en el TC Mouras, no pudo estar en Mar de Ajó, y se sumaría en la segunda fecha. El jueves anunció que también será parte de la Monomarca Gol.

En tanto, el piloto de Cinco Saltos, Daniel Nefa, y el de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenutti, participaron como invitados, ya que este año correrán en el TC Pista Mouras. En el arranque, el piloto cordillerano clasificó 16º y el rionegrino 21º, en el segundo no salieron a pista y en el tercer entrenamiento se ubicaron 22º y 23º, respectivamente.

Hoy es el día de los titulares

La actividad de los pilotos titulares del TC Mouras continuará hoy, desde las 9:55, con el único entrenamiento oficial, previo a la clasificación que se pondrá en marcha a las 12:45. En tanto, las series se desarrollarán desde las 15:50 y serán transmitidas en vivo a través de DeporTV.

Los invitados, por su parte, volverán a tener contacto con la pista mañana, para disputar la carrera final a las 13:15, que coronará la primera fecha del calendario.