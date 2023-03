La mujer del ex intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello fue atropellada por un vehículo en la tarde del viernes mientras caminaba en la rotonda de Alem y Mengelle y sufrió heridas de consideración, por lo que se encuentra internada en el Hospital Pedro Moguillansky fuera de peligro. En tanto, una amiga que la acompañaba habría resultado ilesa.

Según la información proporcionada por allegados a la investigación, al ser embestida, la mujer habría golpeado fuertemente su cabeza contra el capó del rodado.

Testigos aseguraron que la pareja de Tortoriello, llamada Mabel, estaba caminando junto a otra mujer y cruzaban la calle por la senda peatonal. Un automovilista les cedió le paso, pero una camioneta no se detuvo y las embistió.

Es una situación común y peligrosa en el tránsito cipoleño, porque muchos automovilistas no solo no respetan la prioridad de los peatones, sino que no se detienen ni siquiera al ver que otro conducto para en la esquina.

Atropellaron a una mujer en la rotonda frente al Parque Rosauer.mp4

