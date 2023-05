Video impactante: salvó a un bebé de ser atropellado

“Sabía que podía conseguirlo y lo conseguí y estoy agradecido por eso porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí”, confesó Nessman a la NBC Los Ángeles.

En cuanto a la tía del nene, el hombre dijo que la había visto tendida en el suelo y aunque intentó levantarse en varias oportunidades con todas sus fuerzas, el fuerte golpe no se le permitió. “Sus rodillas estaban sangrando cuando me acerqué a ella. Todavía estaba conmocionada y estaba llorando”, agregó Ron.

Afortunadamente y gracias a Nessman, todo se simplificó en un pequeño susto que quedó atrás. El bebé no sufrió ninguna lesión y en cuanto a su tía, solo tuvo una pequeña lesión en su rodilla.