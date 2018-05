En este contexto, la legisladora de Libres del Sur visitó Neuquén para asistir a una charla debate sobre la temática, junto a Paula Sánchez y la médica Claudia Krasinsky.

Los intentos por instalar el debate legislativo, mediático y social fueron muchos. El pañuelo verde tiene doce años de existencia y hoy se convirtió en símbolo para reconocer el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, que también incluye "educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar".

Donda conoce el reclamo desde el inicio y recordó, incluso, cuando en las campañas políticas no se usaba, aunque al mismo tiempo pelearan por visibilizarlo. "Una sociedad en donde el aborto es clandestino, es una sociedad desigual. No eran muchos los que entendían eso y no era algo que se discutiera", aseguró en diálogo con LM Neuquén.

"Justicia social"

Las exposiciones a favor y en contra empezaron el mes pasado y ya suman siete jornadas por las que transitaron especialistas de la medicina, periodistas, del ámbito de la justicia y del espectáculo. El proyecto se discute desde las más variadas aristas y, para la diputada, el aborto se debe legalizar esencialmente por una cuestión de inequidad.

"Logramos que anide una idea en la conciencia de la mayoría de la ciudadanía y lo que estamos discutiendo es de justicia social. No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra del aborto. Nosotros estamos discutiendo que el aborto existe en nuestro país, que va a seguir existiendo y que el Estado tiene que hacer algo", afirmó Donda.

"El sistema de clandestinidad primero somete a todas las mujeres a la clandestinidad. Pero a las mujeres con dinero las obliga a pagar mucho más dinero, y a las que no tienen dinero las obliga a poner el cuerpo, su salud y muchas veces su vida. Nosotros queremos que ese sistema sea reemplazado por uno que si vos tenés o no dinero sea igual, que vos puedas ir a un hospital público a llevar adelante una práctica científica que de otra forma también la harías, pero de forma insegura y cargando con la clandestinidad", explicó a LMN la diputada nacional.

"No importa por qué Macri habilitó el debate"

Con una clara postura en contra, el presidente Mauricio Macri dio el "visto bueno" y habilitó la discusión en el recinto, aunque con diputados del PRO y Cambiemos a favor.

Sin embargo, en el contexto de esta instancia histórica, para Donda ello carece de relevancia.

"Las mujeres supimos instalar y romper los muros de las instituciones políticas con un debate que no se quería dar. Por qué Macri habilita o no el debate no me lo pregunté y no es importante", señaló aunque destacó que "hay que reconocerle a Macri que tuvo la inteligencia de hacer lo que había que hacer, que era dar el debate".

