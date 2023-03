Venden wafles con forma de pene y los promocionan con un nene

“Sabroso mordisco te e dice que no hay nada más sincero que la sonrisa de un bebé… excepto por una hermosa erección o cuando te digo que nosotros lo hacemos más rico... Si no me crees, vení y probala. Y si la probás y no te gustó, mi nombre es Marcelo así que…”.

El polémico anuncio fue publicado el jueves y rápidamente se hizo viral. La inmensa mayoría de los usuarios de redes sociales como Twitter o Instagram cuestionaron duramente al comercio. “No entiendo en qué momento parece buena idea promocionar un negocio con clara connotación sexual con fotos de nenes pero por lo visto ya es costumbre de ellos”, dijo una de las usuarias más moderadas en su crítica.

La empresa, primero, publicó un comunicado en el que intentó desligarse de la publicación y finalmente optó por poner sus cuentas en modo privado, por lo que no cualquier usuario puede ver sus publicaciones y contactarlos.

sabrosomordisco (2).jpg

Según el comercio, los dueños no están “alineado con el pensamiento que se promovió” y aseguraron que las redes sociales son administradas por un “ente particular” y que tras el revuelto decidieron romper el vínculo comercial. Sin brindar mayores detalles, el comunicado no aplacó la polémica.

Mucho menos, cuando en las redes del local ya habían publicado imágenes con niños. Durante el mundial hubo una promoción en la que se veía el cuerpo de un niño, pero no su rostro, y el wafle se promocionó como un "pinito"y no como un pene, lo que indica que había conocimiento de la imposibilidad de hacerlo y las repercusiones que podía provocar.

Por el momento, la polémica es exclusiva de las redes sociales, pero muchos usuarios reclamaron la intervención de organismos dedicados a la protección de la niñez.