Vecinos del Río se resisten a ser rescatados por miedo a los robos

No obstante, reconoció que "hasta ahora la gente que nos hemos entrevistado no quiere ser evacuada por dos motivos: por cuestiones de inseguridad o porque no tienen con quién dejar la casa, se entiende por qué no quieren irse y se respeta. Se les lleva, entonces, toda la información necesaria y los recaudos para el caso de que entre agua a su vivienda", explicó.