En diálogo con LU19 La Voz del Comahue, Cristian, vecino del sector, explicó que uno de los últimos hechos ocurrió el 23 de julio a las 15, cuando un delincuente escaló el paredón de una casa y robó todo lo que encontró a su paso. En la casa vive una mujer y sus hijos quienes, afortunadamente, no se encontraban en el domicilio en ese momento.

"Estuvo mucho tiempo observando el lugar y, gracias a las cámaras y las redes sociales, pudimos identificarlo. Sin embargo, estamos solos. Hicimos la denuncia en la Comisaría Cuarta y no obtuvimos ningún tipo de respuestas porque son hechos menores. Estamos desprotegidos totalmente y estas cosas pasan habitualmente. Por eso decidimos defendernos por nuestra cuenta", indicó el joven.

Al respecto del plan de organización, Cristian comentó que armaron un gran grupo de WhatsApp en el que agregaron a todos los vecinos del barrio Rincón Lindo y en el que comenzaron a identificar a "quienes tienen cámaras de seguridad y quienes están armados". "Entendemos que significa un riesgo, pero estamos desprotegidos. Allí también enviamos imágenes personas que puedan resultarnos extrañas, para estar atentos", sentenció.

La metodología de los robos

Además de crear un grupo de WhatsApp, los vecinos comenzaron a analizar hace al menos tres meses la modalidad de los delincuentes para atacar en el barrio.

De acuerdo al testimonio de Cristian, los ladrones estudian -en un principio- los movimientos dentro de las casas por algunos días y luego ingresan por escalamiento. "Sabemos que algunos han pasado vendiendo bolsas de residuos y limones. De esta manera ven quiénes están en la casa, quiénes no suelen estar y cuando ven que no hay nadie o que hay pocos autos, entran a robar. Por eso le hemos pedido a los vendedores que no pasen más por esta zona" sentenció.

En este sentido, el vecino cipoleño contó que algunos de los robos han sido violentos y que a medida que fueron agregando personas al servicio de mensajería, se enteraron de más casos.

"Esto arrancó hace dos o tres meses atrás, cuando le entraron a robar a una vecina para robarle la camioneta. Después a una chica la golpearon para robarle la moto. En general son personas jóvenes, de entre 20 y 25 años. Siempre son dos o tres lo que andan, y todos se manejan con la misma metodología", concluyó.