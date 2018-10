¿Vale la pena ir a ver el nuevo 4D?

Cines Village SALA 4D.jpg Diego Bachiller, gerente comercial de Village Cines, junto a responsables de Lumma,la empresa que desarrolla el contenido en 4D.

¿Qué es una sala 4D? Es una experiencia que permite determinado tipo de movimientos y efectos en base a lo que propone una película. Entre las opciones, la butaca permite vibraciones y además, la sensación del rocío de agua, impactos de aire, luces y aromas.

La enunciación de características no alcanza para describir lo que significa una verdadera experiencia integradora que va mucho más allá de que se mueva la butaca como un juguete innecesario. Es un recurso que potencia la experiencia de la película. Y eso se explica en cómo funciona la metodología del contenido, más allá del sistema.

En el mundo hay pocas compañías que desarrollan este contenido. No es solamente una creación de un sistema sino que se trata de un trabajo artístico que se crea para cada película de forma artesanal. La empresa encargada es argentina y se llama Lumma, quien desarrolla los contenidos para Latinoamérica tras un acuerdo con las grandes productoras de Hollywood. Además, es dueña de la propia creación de su hardware y software para trabajar los contenidos

"A nosotros nos entregan la película tres semanas antes de que se estrene bajo estrictas normas de seguridad. Tenemos un estudio en Los Angeles, donde tenemos los equipos en un microcine. Y, a partir de cada película, se desarrolla el contenido cuadro a cuadro, como una posproducción", explica Sebastián Franco, socio de Lumma a LMN. La película no cuenta con un guión en 4D, ese “guión” lo crean en la empresa argentina.

“Todo tiene que estar perfectamente sincronizado dentro de la película para que te meta y no te saque de lo que estás viendo. Las películas de terror son un espectáculo porque empieza a vibrar una parte de la butaca y la gente pega unos saltos impresionantes”, cuenta Franco.

El año pasado se generaron 40 contenidos en 4D, por lo cual se garantiza que la sala siempre cuenta con una opción para ver en este formato durante todo el año.

De todas maneras, los contenidos son revisados por las grandes productoras, que envían especialistas para aprobar o modificar alguna cuestión de la creación de Lumma. “En el caso de Disney, siempre viene alguien muy importante a revisar cómo quedó la edición. En el caso de Han Solo, tuvimos que mudar el equipamiento para que se pueda ver el trabajo dentro de la misma compañía, por una cuestión de seguridad”, relató Franco. Además, resaltó a George Lucas como uno de los más meticulosos en cuanto a los directores y cómo se involucran con la edición del 4D.

Ayer por la noche, la avant premiere de El primer hombre en la luna (sobre la vida de Neil Armstrong) permitió comprobar que la experiencia colabora con la película y la potencia. Entre el 3D y el 4D, la película consigue que el espectador quede inmerso en la historia, literalmente. Tan sólo el corto previo desarrollado por la empresa para mostrar los beneficios del 4D vale la pena. Eso sí: deja al espectador con la sensación que no pudo ser por una cuestión de tiempos de estrenos: volar en el Halcón Milenario de Han Solo. ¿Y si se reestrena en la ciudad?

El mercado del cine, en Vaca Muerta

En medio de la era Netflix, las grandes cadenas internacionales de cine despliegan la mejor tecnología disponible para posicionarse en Vaca Muerta. Neuquén es, hoy, una de las principales plazas del país en tickets vendidos. Es más, desde la inauguración de la Sala Monster en 2013 en la ciudad, se transformó en el espacio número 1 en ventas de toda la cadena Village a nivel nacional durante todos estos años, aun considerando todos los diferentes formatos.

“Ahora tenemos un competidor que es Cinemark, con el cual competimos en todo el mundo. Nuestra respuesta es el 4D, que es lo que queremos que el público se lleve de nuestra marca. Cuando un competidor llega, nosotros subimos la vara, con más servicio y más tecnología y que nos elijan por eso”, aseguró ayer Diego Bachiller, gerente comercial de la cadena, durante la inauguración del nuevo espacio.

La empresa ya contaba con tres salas de esta tecnología en el país (Buenos Aires y Rosario) y ahora sumó su cuarta opción. Tras la inauguración el jueves pasado, se convirtió en pocos días en la sala número 1 de la cadena en esta opción. “Al neuquino, si vos le das un producto de valor, lo va a tomar y aceptar”, agregó Bachiller.

Desde la semana pasada, Neuquén cuenta con 15 salas de cine y sumó en la última semana las butacas de movimiento de Cinemark y el sistema 4D en Village Cines. “Yo creo que le va a hacer muy bien al negocio la llegada de CInemark a la ciudad, aun cuando no es el mejor escenario para nosotros. En otros lados donde se genera esta competencia provocó un crecimiento del negocio y el mercado. Hoy, nuestra ocupación en Neuquén es altísima y queremos tener la mejor porción del mercado”, dijo Bachiller.

Cinemark cuenta con una capacidad total de 1.218 butacas. En cuanto a las salas, son seis en total; una sala XD y dos salas con butacas D-BOX. Hasta diciembre, las entradas tendrán un 50% de descuento. En tanto, la misma situación se produce en los cines Village, donde a través de la Promo Volvé, se puede utilizar el 2x1, excepto en las salas 4D.

Netflix, de rival al principal aliado

Un panorama oscuro se acercaba al mundo del cine con el crecimiento de los servicios OTT como Netflix, principalmente. Sin embargo, pese a ese temor que se instaló en la industria, hoy el cine disfruta de números altísimos de venta de entrada, aún en plena crisis económica. En los últimos ocho años, la industria del cine en Argentina rompió récords año tras año y los números se mantienen.

“Es verdad que nosotros competimos con Netflix, pero no por las personas sino por horas de entretenimiento. La misma persona que ve Netflix en su casa durante la semana, el fin de semana va al cine”, dijo Bachiller. Y agregó: “El estreno del cine no está en Netflix, estará dentro de unos meses, pero lo que pasó es que todos los sistemas on demand generaron que la gente quiera consumir más pantalla. Hoy, cada persona consume diez veces más de lo que consumía 20 años atrás. Netflix generó más fanáticos de cine”.