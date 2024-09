Sueldos petroleros: reunión clave para evitar un conflicto en Vaca Muerta

Marcelo Rucci asamblea Rincón de Sauces (2).jpeg Marcelo Rucci volvió a cuestionar a los actores de la industria que impulsan el comando antibloqueo en Vaca Muerta.

“El esfuerzo de los trabajadores es inmenso, pero las empresas no están dispuestas a devolver ese esfuerzo. Nos hemos pasado años sosteniendo a esta industria, incluso cuando los salarios eran miserables”, dijo. La frustración del sindicalista también se enfocó en la incongruencia entre los éxitos de la industria y el tratamiento a los petroleros: “Mientras el país celebra sus récords de exportación de petróleo y gas, los trabajadores seguimos sin ver un peso de todo eso. Parece que no necesitan trabajadores, sino esclavos”.

El líder sindical enfatizó que los trabajadores están cada vez más al margen de las decisiones importantes de la industria. “Nos tienen a un costado. Cualquier negocio o acuerdo se hace sin contar con los trabajadores. Es como si no fuéramos parte de todo este crecimiento. Hasta que no se empiece a trabajar con respeto hacia nosotros, la industria no va a despegar como corresponde”.

A las puertas del conflicto con los petroleros

Rucci no escatimó críticas al gobierno nacional que, según él, ha fallado en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. “Hasta ahora, no ha habido ningún cambio significativo que beneficie a los trabajadores de la industria. Todo lo que hemos logrado ha sido a fuerza de lucha, mientras que desde Buenos Aires no entienden lo que implica nuestro trabajo”, aseguró.

La relación con las empresas también es tensa. Según Rucci, las negociaciones paritarias de la semana pasada fueron un fracaso total: “Nos llamaron a paritarias, pero ni siquiera escucharon lo que planteamos. No tiene sentido viajar cientos de kilómetros para que ya sepas que te van a decir que no a todo”. Ante este escenario, la convocatoria a una nueva reunión no genera expectativas positivas. “Si no hay cambios, el conflicto es inevitable. Ya no nos quedan alternativas”.

El reclamo por el impuesto a las ganancias por los sueldos

Otro punto crítico es el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Aunque se logró una victoria parcial al eximir las horas de viaje y las zonas, el resto de los ingresos sigue tributando. “Es una vergüenza que trabajadores esenciales, que están todo el día en condiciones extremas, sigan perdiendo tanto por este impuesto. Hace poco, muchos cobraban salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo es posible que eso ocurra en una industria que genera millones?”, se preguntó Rucci.

Petrolero operario trabajador ganancias paritarias.jpg Los trabajadores petroleros de boca de pozo quedaron exceptuados del impuesto a las Ganancias.

El sindicalista también cuestionó las afirmaciones sobre los altos salarios en el sector. “Existe el mito de que los petroleros ganan fortunas, pero la realidad es que, si no haces horas extras o no tenés horas de viaje, te pagan miserias. En muchos casos, un trabajador de supermercado ganaba lo mismo o más que uno en la industria petrolera”.

"Si las empresas no reaccionan, si no entienden que lo que pedimos es justo y totalmente justificado, las medidas de fuerza están sobre la mesa”, advirtió Rucci.

Preocupación por la salida de Petronas

Además, indicó que la actividad en Vaca Muerta crece de forma lenta pese a los beneficios que ha otorgado el gobierno nacional a las petroleras. Atribuyó la situación a la especulación empresarial y a la poca capacidad en oleoductos y gasoductos, "fue un grave error dilatar las obras en el tiempo porque se transformó en un cuello de botella".

También indicó que la indefinición de Petronas en el proyecto de GNL de YPF "es algo que hoy genera mucha preocupación en la industria".

Respecto a la reforma laboral a nivel nacional, Rucci expresó su preocupación por la pérdida de derechos de los trabajadores y reclamó que la CGT debe hacer algo "de una vez por todas". "No veo una acción a favor de los trabajadores, sino que cada uno está cuidando sus propios intereses. Esta CGT no me identifica, tiene que tener un cambio de rumbo", comentó a radio La Red.