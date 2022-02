Urcera, Nicole y sus hijas en el Mari Menuco, y ¿palito a Cubero?

Es que, junto a las hijas de la modelo -Indiana, Alegra y Siena, a quienes nacieron de su relación con el ex futbolista Fabián Poroto Cubero-, la pareja pasó el día de los enamorados en ese lugar, y la blonda compartió imágenes de diferentes momentos de la jornada en tierras neuquinas.

Sin embargo, también tuvo tiempo para el romanticismo y compartió fotos de ella y su novio muy juntos. En ese punto, Manu, con mucha complicidad, respondió el posteo de la modelo. “Siempre. Te amo!”, comentó.

Aprovechando la oportunidad para tirarle un palito a su ex pareja, “Poroto” Cubero, Nicole agregó: “yo más. Love of my life! (Amor de mi vida)”.

En tanto, y queriendo mostrar más de su día en el lago Mari Menuco, Nicole compartió en sus historias más imágenes y videos.

Amante y protectora de los animales, uso sus redes para hacer conocer un poco de la fauna del lugar, como así también de su flora autóctona.