La final de la Clase 3 en el autódromo Parque Provincia de Neuquén será a las 13.30 y el ordenamiento final dependerá de esa batería y la segunda que comenzará media hora después.

Los hermanos Leonel (VW Vento) y Mariano Pernía (Chevrolet Cruze) quedaron primero y segundo en la tabla de tiempos y tercero se ubicó Leonel Larrauri (Honda New Civic).

Finalizada la clasificación el entredicho entre Manu y Di Palma tomó temperatura. Ambos pilotos habían tenido un roce en la última carrera de San Juan que ganó el rionegrino. En esa oportunidad Josito lo tocó en una maniobra de sobrepaso y debió devolver la punta de la carrera al ser advertido por las autoridades de la prueba.

Ayer el santafesino denunció una obstrucción de su auto en el último giro y su reclamo fue atendido. “Me taparon la vuelta, y no solo fue la vuelta sino que también me rompieron el auto, después de eso no pude cerrar una vuelta bien. Lo lamento por Manu, pero cuando hay un perjuicio, se tiene que tomar una medida”, se quejó. Urcera reconoció el hecho en la transmisión oficial, contó que le pidió disculpas y explicó que no lo pudo ver. “El aborta la primera vuelta en la que todos veníamos rápido y, después, se abrió cuando veníamos lentos y es imposible verlo porque no viene un auto son varios”. Luego cuando se enteró de la sanción se mostró más picante: “Me molesta la actitud más que nada, porque no tenía mucho para mejorar. No es que él quedó a un segundo de Pernía por culpa mía”, dijo.

En la Clase 2 Gastón Iansa y Nicolás Posco (ambos con Ford Fiesta Kinetic) ganaron las series. El primero lo hizo en la batería más veloz y partirá desde la pole en la final. El también cipoleño Martín Alessi (Ford Fiesta Kinetic) quien debutó en el TN largó desde la decimasegunda posición y llegó a estar quinto en su serie para concluir séptimo en pista, aunque luego denunció un toque de Juan Ignacio Canela (Toyota Etios) en la última curva con lo cual quedó sexto y hoy largará de desde la 12ª posición la final prevista para las 12:30.

“Se me hizo corta la serie porque veníamos remontando en la vuelta final”, le dijo a LU5. ”En la última curva me pagaron fuerte de atrás así que voy a hacer la protesta”, la cual finalmente prosperó.

Fórmula Renault Patagónica

La actividad se cerró con la primera final de la Fórmula Renault Patagónica que tuvo como vencedor de punta a punta a Manuel Tussedu, dueño también de la clasificación Lo escoltaron Juan Manzur y Oscar Montanari (todos con Crespi).

El cipoleño dijo tras la carrera: “Esperaba este resultado porque trabamos mucho para esta final”. La seguna final hoy irá a las 11:10.