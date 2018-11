Urcera le dice adiÃ³s a CitroÃ«n en CÃ³rdoba

La decisión es seguir en la categoría más tecnológica del país, pero por el momento no hay anuncio de butaca para el corredor que vive en Cipolletti.

Tras los 200 kilómetros en Buenos Aires, donde ni siquiera llegó a girar porque su compañero Emanuel Moriatis tuvo un toque de carrera en el que dañó el piso del auto y terminaron abandonando, el piloto no anduvo con rodeos e hizo oficial la decisión.

“El equipo no me da lo mejor que ellos pueden. No me siento cómodo ni conforme. Son varios años juntos y se van desgastando las relaciones”, disparó con una claridad conceptual que no dejó dudas sobre el fin del vínculo.

Por el Turismo Nacional, la relación se rompió hace un par de compromisos y el regional ya se presentó en dos oportunidades con un Honda Civic del equipo Larrauri.

Igual, en el Oscar Cabalén querrá tener una buena carrera, más allá que la atención se la llevará el duelo Facundo Ardusso (Renault Fluence, que tiene 219 puntos) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze, que lo escolta con 196) por el campeonato.