Posteriormente se ubicó el beltraense Antonino García (Chevrolet Cruze), de gran regularidad este año, en su primer año en la categoría. “Muy contento. Había que ser precisos y pudimos hacer una vuelta redonda”, sostuvo más tarde.

Detrás clasificaron: Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Julián Santero (Ford Focus), Jonatan Castellano (Toyota Corolla), Pedro Boreo (Ford Focus), Leonardo Carducci (Ford Focus) y Emanuel Moriatis (Ford Focus).

El cordobés Facundo Chapur (Citröen C4), candidato para quedarse con la corona, se situó 16º y Leonel Pernía (Honda Civic), líder del torneo, cerró el sábado en el 19º puesto.

Hoy, Urcera deberá largar 1° en la primera serie, a las 9:30. La última final del año se correrá a las 13:30, a 20 vueltas o 40 minutos.

Con antecedente en el TC

Urcera, quien nació en San Antonio Oeste y creció en Cipolletti, se siente local en la capital rionegrina, donde en el 2016, logró su primera pole en el Turismo Carretera, en su segunda temporada en la categoría y debut con Chevrolet - en la primera debió correr con Torino-.

“Estoy contento por haber conseguido la pole en Viedma. Estoy muy agradecido a todo el grupo de trabajo. Me siento muy cómodo en el equipo, el auto funciona muy bien, en tres carreras hicimos dos poles, algo increíble. No me alcanzan las palabras para agradecerles. Mañana (por hoy) vamos con todo en la serie y la final para intentar llevarnos una victoria en la última del año”, expresó el corredor, que podría continuar su vínculo con Honda, también en el Súper TC 2000.

Será la última carrera del año, para el piloto cipoleño, que corrió en el Turismo Carretera, y con su llegada, en la décima fecha a JP Carrera, logró una regularidad que le permitió meterse entre los tres de último minuto y llegar con chances, aunque mínimas, a la última fecha. El campeonato, finalmente, quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet). Mientras que en el Súper TC 2000 cerró un año, negativo y dejó Citroën.

