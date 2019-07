Urcera da pelea en el TN a pesar de los kilos de lastre

"Agarré la succión de Leo (Larrauri) y me sirvió al objetivo, que era quedar entre los diez”, dijo Manu Urcera, piloto rionegrino

Sobre la especulación en la salida a pista en el segundo grupo, Urcera explicó: “Es que no estábamos bien en los entrenamientos. Luego hicimos algunos cambios con el equipo y mejoramos. En la clasificación agarré la succión de Leo y me sirvió al objetivo, que era quedar entre los diez. Y eso es bueno, teniendo en cuenta que, como dije en los ensayos, no fuimos tan rápidos”.

Es la segunda vez en la temporada que Urcera apela a esta estrategia. Lo había hecho en Toay, en la segunda fecha, pero allí no le fue bien porque se demoró y se quedó sin tiempo para abrir la vuelta rápida.

El valletano Martín Alessi no corrió en la Clase 2 por problemas presupuestarios. Ayer ganaron las series Sebastián Perez (Onix) y Gastón Grasso (Toyota Etios). La final va a las 12:30.