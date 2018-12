Unter aceptó la última propuesta salarial del gobierno

La semana pasada el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, planteó al gremio docente la posibilidad de “monitorear” el incremento salarial del 15%, previsto para el primer semestre del año que viene, en una nueva paritaria, a desarrollarse en abril, sin modificar la ya pautada para junio.

Además, Provincia ofreció completar el pase de sumas fijas -restaría un 57%- en octubre de 2019, pagadero en tres cuotas.

Cipolletti, enojada con el nuevo acuerdo

Desde esta seccional de Unter Cipolletti indicaron que los argumentos que se expusieron en la asamblea resolutiva y que no hubo cambios sustanciales entre el primer y el segundo ofrecimiento del gobierno, salvo por un acortamiento de los plazos del aumento en cuotas, “que no alcanza a poner el salario docente por encima de la inflación”.

“La seccional Cipolletti dio la discusión y advirtió al Congreso que la aceptación de esta paritaria no hace más que entregar el no inicio como herramienta de lucha en medio de un clima preelectoral, a cambio de un aumento claramente a la baja y de sumas fijas en negro que no alcanzan a resolver el problema de fondo del salario docente”, indicaron desde la seccional.