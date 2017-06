Uno de los líderes de ATE denunció que lo secuestraron

El secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, denunció penalmente un intento de secuestro en el interior de su vivienda. La presentación en la Fiscalía local la realizó el propio dirigente.

“Me han vulnerado un derecho que tiene todo ciudadano, el derecho a que si a uno lo van a detener tiene que ser de acuerdo con la Constitución”, aseguró Capretti tras la presentación judicial.

“La población está muy confundida y cuando hay confusión hay tinieblas, cuando hay tinieblas se genera miedo y no queremos volver al pasado”, agregó el dirigente liberado hace una semana.

Mientras estuvo preso, desde el gremio se había cuestionado el operativo, pero nunca se planteó que fue un intento de secuestro. Dirigentes y abogados de ATE plantearon que agentes de civil habían tratado de engañarlo para que salga a la vereda y apresarlo, pero no habían manifestado que entraron a la casa bajo ninguna circunstancia.

Ahora, Capretti planteó que sí ocurrió y cuestionó. “Yo vengo a denunciar la vulneración de ese derecho, un secuestro que han querido hacer en mi domicilio, en mi barrio, delante de mi hija, delante de mi familia, y eso no lo tenemos que permitir porque esa etapa ya pasó, la tenemos que superar y la vamos a superar, no con el miedo, no con el disciplinamiento, sino saliendo a la calle”.

El dirigente no pudo identificar a los agentes implicados.