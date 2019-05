De igual modo, las opiniones de los magistrados son disímiles y en el caso de la cipoleña de Puente 83 hubo una primera postura de que llegue a juicio oral encarcelada. Sin demoras, la mujer impulsó una apelación a través de su abogado y, días atrás, consiguió un pronunciamiento favorable de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, integrada por los jueces Richar Gallego, Mariano Lozano y Ricardo Barreiro.

Entre los elementos que consideraron los jueces para favorecerla, mencionaron la escasa cantidad de droga, que el dinero incautado –alrededor de $27 mil- no era una suma considerable, que sus antecedentes solo se limitaban a procesos abiertos y que era madre de cuatro hijos. Tampoco, aseguraron, podría obstaculizar la investigación presionando a los testigos: “En cuanto a los hechos señalados como indicativos de riesgo, basta decir para su desestimación que la necesidad de convocar a un testigo para que declare, sin un dato objetivo que lleve a pensar que la imputada intentará influenciarlo, es insuficiente para adoptar una decisión como la recurrida”.

De esta forma, la mujer no tuvo problemas en ser excarcelada y volver a su domicilio en Cipolletti.

La última acusación en su contra es por infracción a la ley 23.737, y el procedimiento donde había sido detenida se hizo a principios del mes pasado, a cargo de la Delegación Toxicomanía de Cipolletti.

A diferencia de un anterior operativo, llevado a cabo en el 2018, no hubo incidentes y la mujer fue la única persona demorada.

Beneficios a detenidos que generan malestar

Lo resuelto en el ámbito de los tribunales no siempre cae de la mejor forma en la fuerza policial, que hace grandes esfuerzos para identificar posibles kioscos de drogas y desbaratarlos. En el caso de la cipoleña de Puente 83, sus dos detenciones se dieron en un corto lapso de tiempo y a pesar de que en el último procedimiento, según los magistrados federales, la cantidad de droga incautada no fue importante, no tuvieron presente que se había secuestrado más de medio kilo de cocaína y marihuana.

Casi sin dejar espacio a una posible duda, los integrantes de la Cámara de Apelaciones de General Roca fueron enfáticos para desestimar como agravante el anterior resultado de la labor policial: “Por otro lado, lo que se computa como un antecedente no es tal por cuanto no se trata de una condena, sino de un mero procesamiento”.

Desde la Policía no se desconocen los alcances de la ley y los beneficios que reciben muchos detenidos, pero igualmente no ocultan su malestar por algunas decisiones.