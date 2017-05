Una misión difícil pero no imposible para el Albinegro

Una victoria no le garantiza el pasaporte al equipo de Henry Homann, que la única buena noticia que tiene en este momento de la serie es que el gol de visitante no marca diferencias.

Al no gritar ninguno en Santa Fe, el valor agregado al tanto visitante en La Visera lo hubiera condicionado todavía más en la búsqueda de un premio deportivo que comenzó a complicarse cuando Gastón Pinto vio la roja en el primer tiempo del partido de ida.

Lógicamente, el 3 no verá acción el viernes a las 20 como local. Si el futuro del equipo se extiende, tendría pocas chances de volver a formar el once inicial ya que no es la primera vez que su acción deja a sus compañeros en inferioridad numérica.

El otro nombre que contará como ausente es el de Lucas Mellado, porque acumuló la quinta amarilla.

Alrededor del círculo central, todo parece indicar que Jorge Giménez será el único con responsabilidades bien defensivas, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el equipo de ir hacia adelante.

Nunca, en toda la campaña, Cipo presentó línea de tres en el fondo. La semana de prácticas que arrancará hoy se encargará de demostrar si las urgencias fuerzan alguna variante en este sentido para buscar algo que no ha sido una constante.

Roca, en La Visera, fue el que más goles recibió en un mismo partido de parte del Albinegro. La historia ahora es diferente, pero la efectividad será imprescindible.

Estadísticas

Sólo dos veces el Albinegro anotó tres o más goles en un mismo partido. Ambas ocasiones fueron de local y frente al mismo rival. El arranque contra el Deportivo Roca el 4 de septiembre del año pasado se cerró con un contundente 4 a 1 a su favor, y el Naranja lo volvió a sufrir el 4 de noviembre por la 11ª fecha de la primera fase, cuando cayó 3 a 0 en el mismo escenario.

La otra opción para alcanzar la clasificación son los penales, tarea para la cual deberá marcar una diferencia de dos tantos en la hipotética victoria.

Y gritar por duplicado en casa tampoco ha sido sencillo hasta el momento. La primera vez que sucedió fue ante Villa Mitre por la tercera fecha del calendario cuando cayó 3 a 2, y la segunda fue durante el nonagonal, cuando superó al Deportivo Madryn en la sexta fecha por 2 a 1.

Madryn empató en su visita a Salta

Ayer se completaron los partidos de ida por los playoffs de la reválida del Federal A y el Deportivo Madryn rescató un gran punto en Salta, donde empató con Juventud Antoniana 2 a 2.

En Chaco, For Ever derrotó a Unión Aconquija de Catamarca 1 a 0 y en Mendoza ganó Gutiérrez sobre Sportivo Patria de Formosa por 2 a 0.

Recién hoy por la noche en Misiones completarán el panorama Guaraní Antonio Franco que en Posadas esperará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Anoche, al cierre de esta edición, jugaban Sportivo San Francisco y Sarmiento de Chaco en Córdoba. El fin de semana irán las revanchas.