Una hermana de Maradona podrá ser querellante

En el caso de la hermana de Diego, ella había apelado la decisión del juez de Garantías en una presentación en la que argumentó: “¿Qué quiere decir el magistrado? Entiendo que interpreta que no me encuentro afectada por el deceso de mi hermano. Cosa por demás dolorosa que no hace más que revictimizarme frente al suceso. Debo padecer ahora no sólo la situación en que me encuentro por la pérdida de mi hermano, sino también, que se me niegue el derecho a ser tenida por particular damnificada”. Junto a Kity, se concreta el ingreso a la causa que investiga la muerte de Maradona de Matías Morla, quien fuera el último apoderado y abogado del ex futbolista fallecido el 25 de noviembre.