En esta oportunidad, una joven embarazada golpeó brutalmente a una adolescente que portaba el pañuelo verde de la campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en una de sus muñecas. El hecho tuvo lugar el domingo pasado en Claypole, Buenos Aires.

Mientras se encontraba hablando con sus amigos, un grupo de personas increpó a Leslie, preguntándole si estaba a favor del aborto.

"Estaba con mis amigos en una plaza como cualquier chico de nuestra edad con mi pañuelo a favor de la campaña del aborto en mi mano derecha, y llegó esta chica preguntando quién estaba a favor del aborto, a lo que le dije que yo", contó la joven en diálogo con Crónica.

En ese instante, la joven embarazada comenzó a agredir a Leslie, quien no respondía hacia las agresiones. "Al rato llegó con una amiga, y me empezó a apurar, diciendo que no tenía justificación, hasta que esta chica Milagros me invita a pelear", explicó.

Leslie se negó y le dijo que no estaba acostumbrada a pelear, y menos “con una chica embarazada”. Ante esa respuesta, la agresora le dijo “me vas a tener que pegar igual” y le dio una cachetada.

"Me agarró del pelo, me tiró piñas y me empezó a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta", dijo la víctima, quien no se animó a realizar la denuncia por temor. “No sabemos quién es, ni dónde vive”, aseguraron los padres.

Embed

LEÉ MÁS

Un grupo de mujeres irrumpió en una misa con la proclama "aborto legal"

Nancy Dupláa generó polémica con el pañuelo del aborto en 100 días