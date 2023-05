En apenas segundos, el animal mordió una de sus piernas y la cara, dejándole heridas de consideración. En medio de la agresión, su compañero- que afortunadamente no resultó herido- comenzó a darle patadas al perro para apartarlo de la víctima. Sin embargo no fue su accionar el que terminó con la arremetida, sino la llegada del dueño del can, quien al ver la terrible escena, intervino en forma inmediata.