Un sector de la barra acorraló a los dirigentes

Una vez que se apagaron las cámaras y los micrófonos de las radios y ya no había periodistas ni policías en La Visera, alrededor de diez personas pertenecientes a la facción identificada como La 69 sorprendieron a los dirigentes.

“Vinieron a pedirnos que intercediéramos en la liberación de los 10 detenidos en la previa al partido”, reconoció el asesor letrado de la institución albinegra, Edgardo Albrieu.

Incómodo, molesto, dolido y angustiado por la situación, el abogado evitó utilizar la palabra “apriete” para el pésimo momento que le tocó vivir junto a algunos de sus compañeros, pero reconoció que la escena culminó varios minutos después y gracias a la llegada de la Policía.

“Nos terminamos yendo a nuestras casas cerca de las 21 (el partido fue suspendido a las 18:50) porque hubo un llamado a la comisaría”, cerró su relato.

Derecho de admisión

Lo que se viene en La Visera será la vuelta del derecho de admisión, una figura amparada por la ley de espectáculos deportivos y que será aplicada por la Policía de Río Negro.

En poder de la fuerza hay un listado concreto de la decena de detenidos el día del partido (ver aparte) que seguramente encabezará la nómina.

“Vamos a tomar las medidas que sean beneficiosas para el club. El derecho de admisión es una de ellas. Ahora es momento de estar calmos y actuar con mucha autoridad”, expresó el letrado, que también forma parte de la subcomisión de fútbol.

El día después, además de muchos llamados telefónicos entre los integrantes de la mesa de decisiones, hubo reuniones entre los propios directivos y luego con las autoridades de la Policía rionegrina.

“Queremos recolectar la mayor cantidad de información posible. Tenemos entendido que el conflicto no fue la pirotecnia, como trascendió en los medios, sino que algunas personas no quisieron identificarse y se negaron al cacheo”, aclaró el panorama el dirigente que tomó la posta el día después del bochorno para dar a conocer la postura oficial de la institución.

“Lo que pasó fue vergonzoso”

Protagonista de una de las escenas más tristes de la tarde, Edgardo Albrieu dijo que de ninguna manera se acercó a los barras para negociar tras la primera interrupción, sino que fue a advertirlos para que permitieran el normal desarrollo del partido y evitaran consecuencias mayores.

“Reconozco que la foto no es feliz, pero había que acercarse. La Policía no podía hacerlo porque iba a ser peor. No negocié nada, sólo les dije que si el partido se suspendía las consecuencias para ellos y el club iban a ser terribles”, relató.

“Lo que pasó en nuestra cancha fue vergonzoso, no nos gusta. Somos una institución deportiva. Esto nos hace mal también en lo personal. Es triste. El club está por encima de todos”, advirtió.

Ahora piensan en el descargo

Hoy ingresará al Consejo Federal el informe del árbitro Luis Novelli Sanz por la suspensión del partido.

Desde la dirigencia albinegra intentarán que el juego ante Villa Mitre se reanude y que el equipo no sufra la quita de puntos extra.

Entienden que la pelea externa entre una de las facciones y la Policía provocará una fuerte multa económica, pero esperan que el Tribunal no condicione la campaña.