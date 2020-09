Un narco sigue apelando al COVID para irse a su casa

Frustrado por la sucesión de respuestas negativas a sus pedidos de libertad, el narco Aldo Manual Homann cambió de abogado particular y volvió a elevar un reclamo de prisión domiciliaria. El detenido se encuentra en la actualidad en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca, cumpliendo un castigo unificado de 31 años. Al igual que en anteriores oportunidades, Homann apeló a los supuestos riesgos de contagio de Covid -19 ; sin embargo, de forma tajante, el Tribunal Oral Federal (TOF) se pronunció contrariamente al otorgamiento de cualquier tipo de beneficio.

Homann es uno de los narcos más conocidos de la región del Alto Valle y registra una pena reciente, de diciembre de 2019, de siete años de cárcel por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En aquella oportunidad, el TOF concretó una unificación de castigos debido a que era su quinta reincidencia y, además, tenía otra condena dictada por una ex cámara criminal roquense. Frente a esta seguidilla de causas, se le impuso un castigo único de 31 años.

A pesar del duro castigo que purga y sus múltiples antecedentes, Homann vio que la cuarentena y el reclamo de otros presos vinculados con la excarcelación le daban la oportunidad de intentar acceder a beneficios. Principalmente apoyándose en la pandemia del coronavirus, el narco elevó presentaciones donde hacía referencia a viejos problemas asmáticos, que lo ponían en máximo riesgo.

Pero las respuestas de los jueces federales fueron contundentes y fue informado que no le correspondía ningún tipo de beneficio por el carácter de las penas que está cumpliendo y, además, no forma parte de la población vulnerable. "Se entiende que el causante no reviste un estado de gravedad en sus afecciones que le impidan ser tratado adecuadamente en el establecimiento carcelario, ya que existe un protocolo de actuación donde se prevén las medidas a llevarse a cabo para brindar las atenciones adecuadas", se destacó en el último fallo contrario a las pretensiones del insistente Homann.

Asimismo, los jueces aclararon que más allá de la posible aparición de casos de Covid-19 en el interior de la cárcel, hay un protocolo para aislar a los infectados y evitar contagios con el resto de la población de internos.

La nueva resolución contraria a las intenciones de Homann se conoció ayer y está firmada por los camaristas del TOF.

-> Considera que es población vulnerable

Al igual que en una anterior oportunidad, la presentación de Aldo Homann se apoyó en un informe elaborado por el juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos, quien en base a una descripción brindada por personal penitenciario plantea que la cárcel de Roca no tiene un lugar específico para aislar a presos que son considerados población vulnerable ante el Covid-19.

En la nueva resolución de los jueces federales, se le dio la opción al narco valletano de un cambio de cárcel. De igual modo, tiene un proceso pendiente por otra causa penal.