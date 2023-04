"La violencia no tiene frontera, pero la sororidad tampoco. Estamos aquí, muchas sin conocerte y muchas conociéndote; con la certeza en el corazón que no fue un suicidio, fue un femicidio. Abrazamos el dolor de tu familia, de tus amigos y de tus seres amados. Prometemos estar aquí siempre nombrándote, luchando, pidiendo justicia. Para nosotras no eres una estadística más, eres una historia detenida por la violencia machista", expresaron desde la grupalidad feminista.

Candela Jalabert, la hermana, también realizó un emotivo posteo en sus redes para manifestar que "nadie logra entender la dimensión de perder una hermana, una hija, una sobrina, hasta que te encontras pintando un mural de ella con la palabra siempre viva, aunque eso ya no sea así".

Agostina Jalabert Un mural en Playa del Carmen recordará por siempre a Agostina Jalabert Mujeres de Playa

"El dolor de pedir justicia y que no se cumpla. El dolor de saber que estás desamparado ante una fiscalía que cataloga los hechos como les parece, no como fueron. El dolor de perder a tu hermana mayor, MI dolor. En lo que me respecta Agostina siempre va a estar en mi, porque tuve la suerte de tener la mejor hermana del mundo, pero no quita el hecho de que recién pasa un mes de que la extraño, y voy a tener que lidiar con esto toda mi vida", añadió.

"Nunca vamos a parar de luchar para que se haga justicia por ella, lo que sobra en mi familia es la convicción. Te amamos Agos, siempre vas a estar entre nosotros y prometemos nunca dejar de sentirte cerca. Si había una cualidad tuya que resaltaba era la manera en la que marcabas a cada persona que conocías, con tu sensibilidad, tu manera de ver la vida, de amar a los animales y de cuidar todo lo que tenías a tu alcance. Yo te sigo buscando en todos lados y me consuela encontrarte en cada esquina por la qué pasó o cada canción que escucho", compartió.

"Gracias por haberme dado la oportunidad de pasar un verano con vos. Gracias por ser mi hermana mayor y cuidarme desde siempre. Te pienso con mucha nostalgia pero también con mucha alegría y amor, porque soy lo que soy hoy en día gracias a vos, de hecho creo (y por suerte) un poco soy vos. Te amo por siempre, agos. Me quedo con el último abrazo que te pude dar y te sigo escuchando decirme cuánto me queres", concluyó entre agradecimientos a las mujeres de Playa del Carmen. "La diferencia la hace el feminismo, el machismo lastima y en el peor de los casos, mata", subrayó Candela.