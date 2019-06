Un llamado de atención a los padres violentos

Ariel Pino, padre de Valentino de San Isidro, indicó que la prohibición no resuelve el problema: “Me parece que no está bien. La Liga debería sancionar a los equipos que generan violencia, no a todos por igual. Además, si no son sanciones puntuales, la corrección no existe. Ahora ya es tarde y caemos en el facilismo de tomar como medida la prohibición”.

"Se decidió, junto con los delegados, que en la última fecha del torneo se juegue sin los padres, para concientizar”, dijo Aníbal Iachetti, Director de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti

Pese al malestar generalizado, Aníbal Iachetti, director de Deportes de la Municipalidad, explicó que se trata de una medida que durará solo durante la fecha de cierre del certamen, y que antes del inicio del torneo Clausura trabajarán en un reglamento que responsabilice a los equipos en el que los simpatizantes sean violentos. El funcionario aclaró que las agresiones nunca fueron físicas, pero sí hubo cruces verbales entre adultos y también insultos hacia los futbolistas.

“La decisión fue tomada por los delegados de los equipos que participan de la Liga. Creemos que acompañar la medida fue lo mejor, porque venimos teniendo algunas dificultades con el comportamiento de los padres, que está afectando el normal desarrollo de la actividad”, señaló Iachetti. “Nuestra prioridad es la seguridad de los chicos y, atentos a que hay un problema, por la conducta de los padres, ya sea entre ellos e incluso hacia algunos de los chicos que juegan, buscamos tratar de darle una solución a esto” amplió.

"Los que no hacemos nada no tenemos la culpa, tendría que haber un derecho de admisión a casos puntuales”, dijo Lorena Campos, Madre de Franco, de Cipolletti Blanco

El objetivo será “concientizar”, según el funcionario. “Los padres simplemente tienen que ser acompañantes y los chicos, disfrutar del fútbol. Hay chicos que han dejado de ir porque se sienten intimidados con los gritos de afuera, hay familias que dejaron de llevarlos por este tipo de circunstancias”, manifestó, y aclaró: “Es una medida para esta última fecha, después volveremos a la normalidad, haremos un reglamento con sanciones para los equipos que cometan alguna falta. Es para que los padres entiendan y recapaciten”.