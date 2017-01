Un insólito robo frustrado

La víctima no tenía plata, los ladrones le pidieron perdón y se fueron.

Un poco de carne picada y algo para completar la cena fue lo que compró María la tarde del martes, antes de que dos motochorros la cercaran y le apuntaran con un arma de bajo calibre. Eran dos adolescentes que, al ver que no llevaba nada de valor, le pidieron disculpas y abortaron el robo.

Eran las 19:30 cuando María, de 54 años, emprendió el regreso a su casa por un camino que no es el habitual. Se siente más segura caminando por el centro y nunca sale a la calle con billetera, bolso o cartera. Es consciente de que esos son los elementos a los que apuntan los delincuentes cuando quieren hacer un robo rápido, y ese día confirmó que su precaución permanente para no convertirse en otra víctima no había sido en vano.

Según su descripción, los dos jóvenes que intentaron robarle no superaban los 15 años y circulaban en una moto de baja cilindrada. Uno de ellos llevaba puesto un gorro que ocultaba su rostro, mientras que el otro tenía la cara descubierta. María recuerda que todo sucedió muy rápido, pero el primero en sus pensamientos fue su hijo –adolescente también–, que convive con una discapacidad que lo hace dependiente de ella de manera permanente.

“No tengo billetera”, se defendió María, cuando los delincuentes la interceptaron y la increparon reclamándole elementos de valor. “Bueno, disculpe”, dijo uno de ellos al notar que efectivamente no tenía nada en las manos, más que la bolsa de las compras, que no se atrevieron a arrebatarle.

En ese momento, la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez tenía poco tránsito, aunque la mujer observó a varios vecinos tomando mate en sus patios. Ni ella pidió ayuda ni los vecinos acudieron para ver cómo estaba después de haber sido testigos de lo sucedido. María optó por regresar a su casa sin hacer la denuncia y dejar que los nervios y el temor del momento desaparezcan de manera natural, como único consuelo.