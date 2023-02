Un ex cura será candidato a gobernador de Río Negro

“En varias ocasiones me han llamado desde distintos espacios políticos para ser candidato, pero he tenido mis razones para decir que no. En esta etapa de mi vida, acepto el desafío de postularme a la gobernación porque la Unidad Popular se presenta humildemente como una alternativa a un oficialismo que destina su esfuerzo a construir poder, pero no se mueve con la misma entrega para mejorarle la vida a las rionegrinas y rionegrinos”, manifestó Zamaro.