Un cambio silencioso en Catriel: qué hay detrás del nuevo sistema para vender bienes públicos
El municipio firmó un acuerdo que cambia cómo se tasan y subastan bienes. Prometen procesos sin discrecionalidad y con control externo.
La Municipalidad de Catriel dio un paso que puede marcar un antes y un después en la administración de bienes públicos. Firmó un convenio con el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la 4ª Circunscripción Judicial de Río Negro.
El objetivo es claro: reforzar la transparencia en las tasaciones y subastas.
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A partir de este acuerdo, todas las tasaciones y remates de bienes municipales —tanto muebles como inmuebles— estarán a cargo de profesionales matriculados.
Cómo será el mecanismo
Según detallaron, los martilleros serán designados por sorteo y cada intervención quedará registrada y documentada. Además, habrá un profesional responsable identificado en cada proceso. "De esta manera, se garantizan procesos claros, equitativos y sin discrecionalidad", remarcaron.
Qué cambia en la práctica
El nuevo esquema no solo aplica a subastas. También contempla tasaciones en situaciones de negociación o conflictos, incluso entre privados cuando intervenga el Municipio.
Según explicaron desde el Colegio, el sistema garantiza:
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Valores objetivos y verificables
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Respaldo técnico en cada operación
Documentación válida ante instancias administrativas o judiciales
Más control y menos dudas
"La participación de un organismo externo refuerza la transparencia y aporta un marco de mayor confianza para la comunidad", señalaron.
En ese sentido, cada operación contará con criterios profesionales, seguimiento y respaldo, lo que busca generar mayor confianza en la comunidad.
Una señal política
Desde el Municipio destacaron que este tipo de medidas forman parte de una línea de gestión enfocada en el orden administrativo, el uso responsable de los recursos y la transparencia.
Un cambio que, aunque técnico, puede tener impacto directo en cómo se administran los bienes públicos en Catriel.
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