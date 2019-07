Turismo Nacional: Manu Urcera pudo salvar la ropa en San Luis

En la serie, Urcera logró un impensado segundo lugar luego de que, restando una vuelta, en la quinta de la segunda batería, al segundo hasta entonces, Emanuel Moriatis, se le explotó la hidráulica y se despistó, favoreciendo el avance del cipoleño.

Manu, que estuvo en la batería más lenta (la ganó Pipkin), partió desde el cuarto lugar de la final, pero en las primeras curvas no pudo afirmar bien el Honda New Civic y perdió cuatro posiciones. En el cuarto giro superó a Carlos Okulovich (Honda) y ganó un puesto, pero un par de vueltas más adelante volvió a su lugar y Julián Santero (Ford Focus), lo superó en la sexta vuelta, que fue justamente cuando Pipkin desplazó a Leonel Larrauri (Honda New Civic), para hacerse de la punta. Luego hizo ingreso del pace car y empezó la disputa con Leonel Pernía, ubicado décimo. Entre las vueltas 12 y 15 Manu fue superado sucesivamente por Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Emmanuel Cáceres y Emanuel Moriatis (Ford Focus), pasando al duodécimo lugar -siempre con Pernía atrás- aunque con el quedo de Alfonso Domenech (Ford Focus) retomó al undécimo puesto. En la 16° vuelta fue Josito Di Palma (Peugeot 208) el que lo pasó al rionegrino, que finamente a tres giros del cierre recuperó la posición en la que terminó.