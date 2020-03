Tres muertos en el trágico cumpleaños de una influencer

Según los informes, Natalia Monakova y Yuri Alferov, ambos de 25 años, fueron trasladados de urgencia al hospital pero llegaron sin vida. Los médicos explicaron que sus muertes se originaron por quemaduras químicas. Tras la trágica celebración, la joven influencer compartió con sus seguidores de Instagram su gran angustia por haber perdido a su pareja y a dos amigos. Las tres víctimas fatales murieron por envenenamiento por monóxido de carbono.

Influencer.-Cumpleaños.-Muerte.jpg

En el posteo, la joven influencer, madre de dos pequeños, contó que no pudo aguantar las lágrimas cuando su hija le preguntó por su padre. Ekaterina Didenko no sabía qué responder: "Valya ya no está con nosotros", dijo el ícono de las redes sociales, que lloraba después de ser dada de alta del hospital. "O Natasha, o Yura. No puedo decir nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer, hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", manifestó con angustia la protagonista del cumpleaños.

LEÉ MÁS

Muertos en México: asesinar al actor de doblaje que le daba voz a Gohan y Sheldon Cooper

Choque múltiple entre cinco vehículos deja tres muertos

Coronavirus: en Italia hay 17 muertos