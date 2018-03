Tras la denuncia, volvieron las viandas para los abuelos

La secretaria de Familia de la Municipalidad de Cipolletti, Martha Moreno, salió primero a desmentir que se hubieran suspendido las viandas, pero finalmente lo terminó por confirmar. Dijo, de igual modo, que esta situación ocurrió sólo un par de días (fueron por lo menos tres) y que ayer ya habían podido restablecer el servicio.

La denuncia inicial de la concejal Villarroel apuntaba a que el menú del día sólo podía ofrecer algo de papas, cebollas y lentejas, pero “nada de carnes, ni lácteos, ni verduras, ni frutas”. También advirtió que no había movilidad para acercar las raciones, ya que las camionetas usadas para tal fin habían trasladado a un grupo de abuelos hasta el balneario El Cóndor. “Desde el lunes no reparten las viandas porque no tienen insumos ni movilidad; y las trafics vuelven recién la semana próxima”, sentenció la edil.

Moreno, por su parte, explicó que “tuvieron dificultades con los proveedores y la provisión de insumos”. A su vez, desde la secretaría de Desarrollo Humano remarcaron que se realizó una compra de insumos para abastecer al CITE en el armado de viandas.

Pero la licitación para proveer los insumos necesarios para las viandas, según la propia Moreno confirmó, se realizará recién hoy. Es por ese motivo que tuvieron que salir a realizar compras de urgencias, desde el área de Desarrollo Humano (a cargo Sandra Contreras) para poder tirar unos días.

De esta manera, lo que intentó ser una desmentida por parte de la funcionaria Moreno, terminó por confirmar que dejaron a los abuelos más carenciados de la ciudad sin su vianda de alimentos.

