En diálogo con LM Cipolletti, Héctor Aguilar, quien tenía el cargo de secretario adjunto del gremio pero firmaba como secretario general, confirmó que renunció al sindicato ATE. La renuncia aún se encuentra en proceso de presentación.

El escándalo salió a la luz luego de conocerse el último acta salarial firmado en el municipio de Cipolletti, donde se pactó un incremento salarial del 15 por ciento. Allí Aguilar firmó como secretario general, pero era adjunto.

Luego de ese error, el secretario general de ATE y CTA, Rodolfo Aguiar, cuestionó que además de firmar con un cargo que no le correspondía, aceptaba acuerdos salariales por debajo del nivel de inflación y sin realizar asambleas para discutir la propuesta con los afiliados.

"Hace más de 3 años que en Cipolletti no se hacen asambleas. Él firmaba acuerdos que no votaban los afiliados. Eso no corresponde", explicó Aguiar. Agregó que aún no recibieron el acta de renuncia.

