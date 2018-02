El jefe comunal contó que desde el área de Seguridad Vial habían sopesado esta alternativa previo a instrumentar el sistema, pero luego decidieron esperar a ver si los vecinos desplegaban otro comportamiento y comenzaban a desplazarse más en bicicleta, en colectivo u otro medio de transporte.

“Como primera impresión, vemos que todo lo que está en la periferia se sobrecargó, de modo que se abre una nueva etapa de análisis y estudio para ver si es factible ampliar el estacionamiento medido hacia calles aledañas y con mucha actividad comercial como, por ejemplo, la Libertad”, indicó Tortoriello.

En ese sentido, añadió: “Sería muy sencillo de hacerlo porque el sistema ya está en marcha y, en algunos casos, es cuestión de agregar una calle nomás”.

Tortoriello advirtió que todavía hay mucha desinformación y eso genera distintos tipos de reclamos por parte de la gente. Consideró “comprensibles” los cuestionamientos de los vecinos porque “todo cambio produce incomodidad”.

Pero, a su vez, recordó que desde que inició la gestión de gobierno se hizo eco de las enormes dificultades para estacionar en el centro. “Todos reclamaban que se haga algo. La necesidad de descomprimir el estacionamiento era clara e imperiosa”, apuntó.

Por eso, previó que a medida que la gente se informe más y mejor, y se acostumbre, le buscará la vuelta y dejará atrás los cuestionamientos de los primeros días”. El cambio al principio siempre nos conmueve. Después viene el acostumbramiento y luego la valoración. Por eso, de entrada es entendible que los vecinos protesten un poco, luego se darán cuenta que todo esto lo hacemos para mejorar su calidad de vida”, sostuvo.

Todavía hay mucha gente de vacaciones como para sacar conclusiones, pero hasta ahora se observa una gran cantidad de espacios sin ocupar en el centro, donde tiene vigencia el estacionamiento medido. Al parecer, el intendente notó que “el efecto buscado se cumplió. Hay mucho lugar para venir a hacer un trámite, una compra o comer algo, y estacionar. El despeje que se observa en los cordones realmente es impresionante”.

Le pasó a él cuando al estacionar el miércoles sobre calle Yrigoyen, antes de llegar a Villegas, no tenía boxes para elegir, siendo que habitualmente no encontraba lugar o, con suerte, había uno o dos espacios. “No me cabe duda que la gente está buscando otra alternativa, llámese estacionar fuera del perímetro. Pero muchos otros están sacando la bici de sus casas, van caminando o se pasan a buscar en un mismo auto. Yo lo haría, le buscaría la vuelta”, dijo Tortoriello.

Sobre las quejas de los frentistas que se encuentran con su garage tapado por otro vehículo, el Ejecutivo municipal aseguró que los infractores serán multados, como es el proceder de los inspectores ante otras faltas.

Disconformes

Crece el enojo de los comerciantes

Hay comerciantes que ya hicieron sentir su disconformidad porque el estacionamiento medido les hace perder ventas. Sin embargo, para Tortoriello “los comercios están felices”.

Según manifestó, “tienen más chances porque los clientes pueden dejar el auto cerca del restaurante, del comercio donde van a comprar, del banco y de la Municipalidad. No creo que este sistema impacte negativamente”.

Distinto piensa el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter. “Un 95% de los comerciantes están disconformes: no están muy bien asesorados; no se ve una inversión de la empresa, más allá de los carteles y la pintura; cuesta bajar la aplicación del celular; es caro el servicio y la gente que tiene que comprar se va a Jumbo. Prácticamente, no hay clientes que estacionen en el centro”, aseveró. Y agregó: “Con un sistema rotativo, automáticamente se libera el espacio en lugar de esto”.